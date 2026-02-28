Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Боливии потерпел крушение военный самолет, есть погибшие

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 04:29
    В Боливии потерпел крушение военный самолет, есть погибшие

    Военно-транспортный самолет ВВС Боливии потерпел крушение в городе Эль-Альто рядом с Ла-Пасом.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщают местные телеканалы.

    Самолет Hercules Военно-воздушных сил Боливии в пятницу вечером рухнул на одну из городских авеню в Эль-Альто, расположенном неподалеку от столицы страны Ла-Паса.

    Видеокадры, показанные в местных СМИ, свидетельствуют о том, что воздушное судно получило серьезные повреждения.

    Позже сообщил телеканал Unitel сообщил, что в результате крушения погибли по меньшей мере 15 человек, 12 были ранены.

    В свою очередь, глава пожарной службы Боливии Павел Товар в эфире телеканала заявил, что в результате происшествия погибли все члены экипажа. На месте продолжают работать врачи и пожарные.

    Сообщается, что самолет C-130 Hercules при падении столкнулся с несколькими автомобилями. По предварительным данным, воздушное судно перевозило деньги по заказу Центрального банка Боливии. Вокруг места крушения собралось большое количество людей, пытающихся собрать купюры.

    Боливия крушение самолета Ла-Пас

