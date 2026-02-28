Zelenski: Ukrayna XİN Belarus üzrə xüsusi nümayəndə hazırlayır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski diplomatik korpusda kadr dəyişikliklərini, Avropa üzrə Belarus və Belarus diasporası üzrə xüsusi nümayəndə təyinatını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, Ukrayna lideri bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında videomüraciət zamanı danışıb.

    "Avropada və təkcə orada deyil, diplomatik işin bəzi istiqamətlərinin gücləndirilməsini hazırlayırıq. Ukraynanın maraqları rəsmi səviyyədə və tam azad olmayan, yaxud Rusiyanın təsiri altında olan ölkələrin icmaları ilə münasibətdə də təqdim edilməlidir", - o, bəyan edib.

    Zelenskinin qeyd etdiyi kimi, bununla əlaqədar diplomatik korpusda kadr dəyişiklikləri olacaq.

    "Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Belarus və Avropadakı Belarus icması üzrə xüsusi nümayəndənin təyinatı üçün namizədlər hazırlayır", - Zelenski bildirib.

