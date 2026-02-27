Зеленский: В Украине появится спецпредставитель по работе с белорусской диаспорой

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе и назначение спецпредставителя по Беларуси и белорусской диаспоре в Европе.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в видеообращении в своем аккаунте в соцсети X.

"Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне и в общении с сообществами тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием", - заявил он в вечернем видеообращении.

В связи с этим, как отметил Зеленский, будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе.

"Также МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусской общине в Европе", - рассказал Зеленский.