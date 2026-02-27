Зеленский: В Украине появится спецпредставитель по работе с белорусской диаспорой
- 27 февраля, 2026
- 23:32
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе и назначение спецпредставителя по Беларуси и белорусской диаспоре в Европе.
Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в видеообращении в своем аккаунте в соцсети X.
"Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне и в общении с сообществами тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием", - заявил он в вечернем видеообращении.
В связи с этим, как отметил Зеленский, будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе.
"Также МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусской общине в Европе", - рассказал Зеленский.