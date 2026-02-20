В Китае автомобиль с пожарными сорвался с обрыва, погибли шесть человек

Шесть китайских спасателей погибли в провинции Хунань, в центральной части КНР, в результате падения пожарной машины с обрыва. Еще один спасатель получил травмы.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 19 февраля в уезде Синьхуа. Пожарные возвращались в депо после завершения операции по тушению пожара в поселке Лугуань.

Правоохранители устанавливают причины инцидента, пострадавшему оказывается медицинская помощь.