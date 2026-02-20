Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Китае автомобиль с пожарными сорвался с обрыва, погибли шесть человек

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 06:57
    В Китае автомобиль с пожарными сорвался с обрыва, погибли шесть человек

    Шесть китайских спасателей погибли в провинции Хунань, в центральной части КНР, в результате падения пожарной машины с обрыва. Еще один спасатель получил травмы.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    Отмечается, что инцидент произошел вечером 19 февраля в уезде Синьхуа. Пожарные возвращались в депо после завершения операции по тушению пожара в поселке Лугуань.

    Правоохранители устанавливают причины инцидента, пострадавшему оказывается медицинская помощь.

    Китай пожарные авария обрыв
    Ты - Король

    Последние новости

    07:08

    Альберта хочет через референдум получить контроль над иммиграционной политикой

    Другие страны
    06:57

    В Китае автомобиль с пожарными сорвался с обрыва, погибли шесть человек

    Другие страны
    06:36

    Власти США намерены обнародовать материалы, связанные с НЛО

    Другие страны
    06:12

    Мелони: До решения главного вопроса для Украины еще далеко

    Другие страны
    05:43

    Пентагон: США в последние два года сократили помощь Киеву более чем в 40 раз

    Другие страны
    05:11

    Армия КНДР получила большую партию 600-мм реактивных систем залпового огня

    Другие страны
    04:51

    Китай, Иран и Россия проведут учения на Ближнем Востоке

    Другие страны
    04:13

    Возобновлено расследование по незаконной деятельности на бывшем ранчо Зорро, принадлежавшем Эпштейну

    Другие страны
    03:52

    Иран сообщил Генсеку ООН, что решительно ответит, если подвергнется военной агрессии

    Другие страны
    Лента новостей