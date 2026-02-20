İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ və İndoneziya qarşılıqlı ticarət müqaviləsi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 08:40
    ABŞ və İndoneziya qarşılıqlı ticarət müqaviləsi imzalayıblar

    Vaşinqton və Cakarta qarşılıqlı ticarət müqaviləsi imzalayıblar və bununla da ABŞ ilə İndoneziya arasında iqtisadi əməkdaşlığın yeni mərhələsi başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziya İqtisadiyyat Nazirliyi məlumat yayıb.

    İndoneziyanın baş iqtisadiyyat naziri Ayrlangga Hartarto və ABŞ ticarət nümayəndəsi Jeymison Grior tərəfindən imzalanan müqavilə, Vaşinqtonun keçən il İndoneziyanın ABŞ-a ixracına qoyulan tarifləri ilkin 32%-dən 19%-ə endirmək barədə razılığa gəlməsindən sonra aylarla davam edən danışıqların kulminasiya nöqtəsinə çatıb.

    Məlumata görə, razılaşmanın təfərrüatları hələ açıqlanmayıb.

    Bu həftənin əvvəlində İndoneziya və Amerika şirkətləri 38,4 milyard ABŞ dolları dəyərində müqavilələr imzalayıblar.

    ABŞ İndoneziya ticarət
    Индонезия и США подписали соглашение о взаимной торговле
    US, Indonesia sign reciprocal trade agreement

    Son xəbərlər

    08:54

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.02.2026)

    Maliyyə
    08:52

    Kanadada əyalət referendum yolu ilə immiqrasiya siyasətinə nəzarət etməyə çalışır

    Digər ölkələr
    08:40

    ABŞ və İndoneziya qarşılıqlı ticarət müqaviləsi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    08:39

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    08:32
    Foto
    Video

    Yevlaxda baş vermiş yanğınlar söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    08:19

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:42

    Çində yol qəzasında altı yanğınsöndürən ölüb

    Digər ölkələr
    07:15

    ABŞ naməlum uçan obyektlərlə əlaqəli materialları açıqlamaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    06:49

    İtaliyanın Baş naziri: Ukraynanın ərazi məsələsinin həlli hələ çox uzaqdadır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti