ABŞ və İndoneziya qarşılıqlı ticarət müqaviləsi imzalayıblar
Digər ölkələr
- 20 fevral, 2026
- 08:40
Vaşinqton və Cakarta qarşılıqlı ticarət müqaviləsi imzalayıblar və bununla da ABŞ ilə İndoneziya arasında iqtisadi əməkdaşlığın yeni mərhələsi başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziya İqtisadiyyat Nazirliyi məlumat yayıb.
İndoneziyanın baş iqtisadiyyat naziri Ayrlangga Hartarto və ABŞ ticarət nümayəndəsi Jeymison Grior tərəfindən imzalanan müqavilə, Vaşinqtonun keçən il İndoneziyanın ABŞ-a ixracına qoyulan tarifləri ilkin 32%-dən 19%-ə endirmək barədə razılığa gəlməsindən sonra aylarla davam edən danışıqların kulminasiya nöqtəsinə çatıb.
Məlumata görə, razılaşmanın təfərrüatları hələ açıqlanmayıb.
Bu həftənin əvvəlində İndoneziya və Amerika şirkətləri 38,4 milyard ABŞ dolları dəyərində müqavilələr imzalayıblar.
