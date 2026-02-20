Индонезия и США подписали соглашение о взаимной торговле

Вашингтон и Джакарта подписали соглашение о взаимной торговле, открывающее новый этап экономического сотрудничества между США и Индонезией.

Как передает Report, об этом сегодня сообщило Министерство экономики Индонезии.

Подписание соглашения старшим министром экономики Индонезии Айрланггой Хартарто и Торговым представителем США Джеймисоном Гриром стало итогом нескольких месяцев переговоров после того, как Вашингтон в прошлом году согласился снизить уровень тарифов на экспорт индонезийской продукции в США до 19% - с первоначально предлагавшихся 32%.

Сообщается, что подробности соглашения в заявлении раскрыты не были.

Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Вашингтон для участия в заключении сделки, а также для участия в первой встрече лидеров Совета мира президента США Дональда Трампа.

В рамках визита индонезийского министра в Вашингтон Прабово и Трамп подписали документ под названием "Реализация соглашения на пути к "новой золотой эре" американо-индонезийского союза", который, как заявили в Белом доме, "поможет обеим странам укрепить экономическую безопасность, стимулировать экономический рост и тем самым способствовать глобальному процветанию".

Ранее на этой неделе индонезийские и американские компании подписали соглашения на сумму 38,4 млрд долларов США.