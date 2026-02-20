Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Индонезия и США подписали соглашение о взаимной торговле

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 07:55
    Индонезия и США подписали соглашение о взаимной торговле

    Вашингтон и Джакарта подписали соглашение о взаимной торговле, открывающее новый этап экономического сотрудничества между США и Индонезией.

    Как передает Report, об этом сегодня сообщило Министерство экономики Индонезии.

    Подписание соглашения старшим министром экономики Индонезии Айрланггой Хартарто и Торговым представителем США Джеймисоном Гриром стало итогом нескольких месяцев переговоров после того, как Вашингтон в прошлом году согласился снизить уровень тарифов на экспорт индонезийской продукции в США до 19% - с первоначально предлагавшихся 32%.

    Сообщается, что подробности соглашения в заявлении раскрыты не были.

    Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Вашингтон для участия в заключении сделки, а также для участия в первой встрече лидеров Совета мира президента США Дональда Трампа.

    В рамках визита индонезийского министра в Вашингтон Прабово и Трамп подписали документ под названием "Реализация соглашения на пути к "новой золотой эре" американо-индонезийского союза", который, как заявили в Белом доме, "поможет обеим странам укрепить экономическую безопасность, стимулировать экономический рост и тем самым способствовать глобальному процветанию".

    Ранее на этой неделе индонезийские и американские компании подписали соглашения на сумму 38,4 млрд долларов США.

    США Индонезия торговое соглашение
