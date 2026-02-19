Yevlax-Bərdə avtomobil yolunun kənarında yanğın başlayıb
Hadisə
- 19 fevral, 2026
- 21:26
Yevlaxda ağaclıq ərazidə yanğın başlayıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Malbinəsi kənd ərazisində qeydə alınıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) məlumatına görə, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yevlax Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.
Havanın küləkli olması yanğınsöndürmə işlərini çətinləşdirsə də, hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
Son xəbərlər
22:10
Sülh Şurasının bugünkü iclasında Qəzzaya dair maliyyə layihəsində Azərbaycanın iştirakı nəzərdə tutulmurXarici siyasət
22:08
IMF: Azərbaycanın dövlət borcu 2032-ci ilə 20 %-dən aşağı olacaqMaliyyə
22:04
Foto
Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
22:02
Beyləqanda yanğın küləyin təsiri ilə genişlənərək meşə massivinə keçibHadisə
22:01
"Qarabağ"a 4 qol vuran futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilibFutbol
21:43
Anna Bordon: "Azərbaycan bankları yaxşı kapitallaşmış və mənfəətli olaraq qalır"Maliyyə
21:39
"Arsenal" Bukayo Saka ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
21:26
Foto
Yevlax-Bərdə avtomobil yolunun kənarında yanğın başlayıbHadisə
21:21