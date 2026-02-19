İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Fransanın qərbini su basıb, Parisdə də daşqın təhlükəsi var

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 22:31
    Fransanın qərbini su basıb, Parisdə də daşqın təhlükəsi var

    Fransanın qərbindəki beş departamentdə daşqınlara görə ən yüksək - qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib.

    "Report" BFMTV-yə istinadən xəbər verir ki, bu departamentlər Atlantik Luara, Jironda, Lo və Qaronna, Men və Luara ilə Sahilyanı Şarantadır.

    Daha 18 departamentdə narıncı səviyyə qüvvədədir.

    Jironda departamentində bir neçə min ev təsərrüfatı elektriksiz, təxminən 20 min nəfər mobil rabitəsiz qalıb.

    Çayların daşması nəticəsində yaranan daşqınlar Fransanın qərbində nəqliyyat sisteminin işində fasilələrə səbəb olub. Daşqına görə 70-dən çox yol bağlanıb. Dəmir yolunda, xüsusilə Bordo rayonunda nasazlıqlar var.

    Parisdə Sena çayında suyun səviyyəsinin qalxması gözlənilir. Bildirilib ki, Sena çayı şənbə günü daşa bilər.

    На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

