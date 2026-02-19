На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    19 февраля, 2026
    • 21:06
    В пяти департаментах на западе Франции вечером 19 февраля объявили самый высокий - красный - уровень опасности из-за паводков.

    Как передает Report со ссылкой на BFMTV, это департаменты Атлантическая Луара, Жиронда, Ло и Гаронна, Мен и Луара и Приморская Шаранта.

    В еще 18 департаментах действует оранжевый уровень.

    В департаменте Жиронда несколько тысяч домохозяйств остаются без электричества, около 20 тысяч человек остались без мобильной связи.

    Наводнения, вызванные выходом из берегов рек, привели к перебоям в работе транспортной системы на западе Франции. Более 70 дорог закрыты из-за подтоплений. На железной дороге тоже есть сбои, в частности, в районе Бордо.

    В Париже готовятся к поднятию уровня воды в Сене. Пик, как ожидается, придется на субботу.

    Франция паводки наводнение
