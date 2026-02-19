İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini bir il uzadıb

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 23:15
    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini bir il uzadıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı hərbi müdaxiləsi ilə əlaqədar əvvəllər tətbiq edilən bir sıra sanksiyaların müddətini bir il uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Amerika Federal Reyestrində yerləşdirilən sənəddə qeyd olunub.

    "Mən 13660 saylı fərmanla tətbiq edilmiş milli fövqəladə vəziyyət rejimini bir il müddətinə uzadıram", - sənəddə Trampın sözləri yazılıb.

    Bu rejim ABŞ prezidentlərinin 2014, 2018 və 2022-ci illərdə fərmanları ilə tətbiq edilmiş Rusiyaya qarşı sanksiyaların uzadılmasını nəzərdə tutur. Sənəddə vurğulandığı kimi, bütün bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər 2026-cı il martın 6-dan sonra da qüvvədə qalmalıdır.

    "Bu fərmanlarda qeyd olunan fəaliyyət və siyasət ABŞ-nin milli təhlükəsizlik və xarici siyasət maraqlarına təhlükə təşkil etməyə davam edir", - Vaşinqton administrasiyasının başçısı bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ 2014-cü ilin martında Ukraynaya qarşı müharibə ilə əlaqədar Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə başlayıb. Bir sıra Rusiya bankları və şirkətləri, iri sahibkarlar, vəzifəli şəxslər məhdudiyyətlərə məruz qalıb.

    Əvvəlcə söhbət Krımın qeyri-qanuni anneksiyasından gedirdisə, Trampın birinci prezidentliyi və Co Baydenin dövründə sanksiyaların siyahısı bir neçə dəfə genişləndirilib.

    ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyalar Amerika Federal Reyestri
    Президент США продлил на год действие антироссийских санкций

