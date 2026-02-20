İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Avropa Komissiyasının sədri fevralın 23-də Ukraynaya səfər edəcək

    Region
    • 20 fevral, 2026
    • 15:42
    Avropa Komissiyasının sədri fevralın 23-də Ukraynaya səfər edəcək

    Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen fevralın 23-də Ukraynaya səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb.

    Onun səfəri Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin dördüncü ildönümünə həsr olunacaq.

    Avropa Komissiyası Ursula fon der Lyayen Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Глава ЕК 23 февраля посетит Украину

