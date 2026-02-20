Avropa Komissiyasının sədri fevralın 23-də Ukraynaya səfər edəcək
Region
- 20 fevral, 2026
- 15:42
Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen fevralın 23-də Ukraynaya səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb.
Onun səfəri Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin dördüncü ildönümünə həsr olunacaq.
