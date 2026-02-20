Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Глава ЕК 23 февраля посетит Украину

    В регионе
    • 20 февраля, 2026
    • 15:38
    Глава ЕК 23 февраля посетит Украину

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 февраля посетит Украину.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    Ее визит будет посвящен четвертой годовщине войны между РФ и Украиной.

    Урсула фон дер Ляйен Украина визит
    Avropa Komissiyasının sədri fevralın 23-də Ukraynaya səfər edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    В Москве 16-летний студент поджег колонку на АЗС

    Другие страны
    16:21

    Капитальные затраты MOL в Азербайджане превысили $123 млн в 2025 году

    Энергетика
    16:19

    В РФ в здании парка-отеля произошел пожар, 20 человек самостоятельно эвакуировались

    В регионе
    16:14
    Фото

    Первой группе переселенцев в город Ходжавенд и одноименное село вручены ключи – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    16:11

    Верховный суд Азербайджана зафиксировал снижение жалоб на Минтруда в 2025 году

    Внутренняя политика
    16:08

    Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:04

    Замглавы: ГНС занимает третье место среди наиболее обжалуемых органов

    Бизнес
    16:02

    В Барде простились с шехидом I Карабахской войны Дадашем Дадашовым

    Внутренняя политика
    16:01

    МВФ: Счет текущих операций Азербайджана в 2026-2027гг. будет профицитным

    Финансы
    Лента новостей