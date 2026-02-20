Глава ЕК 23 февраля посетит Украину
В регионе
20 февраля, 2026
- 15:38
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 февраля посетит Украину.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Ее визит будет посвящен четвертой годовщине войны между РФ и Украиной.
