    Губернатор Иллинойса потребовал у США $8,7 млрд после решения о пошлинах

    • 21 февраля, 2026
    • 05:20
    Губернатор Иллинойса потребовал у США $8,7 млрд после решения о пошлинах

    Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер в связи с решением Верховного суда США о незаконности торговых пошлин потребовал от американской администрации возместить жителям его штата финансовые потери на сумму около $8,7 млрд.

    Об этом Report передает со ссылкой на местные СМИ, которые приводят фото письма губернатора на имя президента США Дональда Трампа.

    "Ваши пошлины нанесли огромный ущерб фермерам, разгневали наших союзников и привели к резкому росту цен на продукты питания. <...> Верховный суд уведомил вас о том, что они (пошлины - ред.) противоречат конституции. От имени жителей Иллинойса я требую вернуть $1,7 тыс. каждой семье Иллинойса. В моем штате 5 105 448 домохозяйств, это значит, что вы должны возместить ущерб на сумму $8 679 261 600", - говорится в документе.

    Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение администрацией президента импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA).

    В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.

