В Амурской области РФ нашли пропавший вертолет и троих погибших
В регионе
- 21 февраля, 2026
- 06:17
Завершены поиски вертолета Robinson, пропавшего в Ромненском округе, обнаружены место крушения и тела трех погибших.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правительстве Амурской области.
Частный вертолет вылетел с лесозаготовительной площадки в 130 км от села Амаранка 19 февраля около 23:00 по местному времени. Помимо пилота на борту были следователь и сотрудник полиции, которые расследовали гибель рабочего на лесозаготовке.
Как сообщал СКР, сотрудники возвращались "с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ". Источник "Интерфакса" утверждал, что разрешение на полет получено не было.
20 февраля поиски не привели к успеху.
06:17
