Rusiyanın Amur vilayətində qəzaya uğramış helikopter və həlak olan üç şəxsin meyiti tapılıb
Region
- 21 fevral, 2026
- 06:20
Amur vilayətində itkin düşmüş "Robinson" helikopterinin axtarışları başa çatıb, qəza yeri və həlak olan üç şəxsin meyiti aşkar edilib.
"Report"un TASS-a istinadən xəbərinə görə, bu barədə vilayət hökuməti məlumat yayıb.
Özəl helikopter fevralın 19-da yerli vaxtla təxminən saat 23:00-da Amaranka kəndindən 130 km aralıdan havaya qalxıb. Göyərtədə pilotdan başqa meşə tədarükü zamanı işçinin ölümünü araşdıran müstəntiq və polis əməkdaşı da olub.
Rusiya İstintaq Komitəsinin məlumatına görə, əməkdaşlar iş yerinə yetirərkən həlak olmuş meşə tədarükü müəssisəsi işçisinin meyitinin tapıldığı hadisə yerindən qayıdırmışlar. "İnterfaks"ın mənbəsi iddia edib ki, uçuş üçün icazə alınmayıbmış.
Fevralın 20-də aparılan axtarışlar nəticə verməmişdi.
