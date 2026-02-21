Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Минфин США продлил операционную лицензию сербской компании NIS до 20 февраля

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 03:14
    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило операционную лицензию на работу компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 20 марта, а также срок переговоров о продаже российского пакета акций NIS до 24 марта.

    Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в компании.

    Уточняется, что лицензия действует при условии, что операции NIS не будут затрагивать американские субъекты и финансовую систему США, а также не будут осуществляться в интересах других заблокированных лиц, кроме самой компании. Кроме того, операции не должны подпадать под действующие санкционные режимы США в отношении России и Украины.

    Предыдущая аналогичная лицензия действовала до 20 февраля. Ранее NIS запросила OFAC о возможности продолжать работу, пока идут переговоры о продаже акций компании. Как сообщалось, НПЗ NIS в Панчево в конце января возобновил работу после ее приостановки из-за вступления в силу американских санкций.

    Параллельно ведутся переговоры о выходе из NIS российского акционера. Венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в сербской компании.

    Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Для завершения этой сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

    В настоящее время основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

    Сербия компания NIS лицензия Минфин США
    ABŞ Serbiyanın NIS şirkətinin lisenziyasının müddətini martın 20-nə kimi uzadıb
    Лента новостей