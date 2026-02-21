Минфин США продлил операционную лицензию сербской компании NIS до 20 февраля

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило операционную лицензию на работу компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 20 марта, а также срок переговоров о продаже российского пакета акций NIS до 24 марта.

Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в компании.

Уточняется, что лицензия действует при условии, что операции NIS не будут затрагивать американские субъекты и финансовую систему США, а также не будут осуществляться в интересах других заблокированных лиц, кроме самой компании. Кроме того, операции не должны подпадать под действующие санкционные режимы США в отношении России и Украины.

Предыдущая аналогичная лицензия действовала до 20 февраля. Ранее NIS запросила OFAC о возможности продолжать работу, пока идут переговоры о продаже акций компании. Как сообщалось, НПЗ NIS в Панчево в конце января возобновил работу после ее приостановки из-за вступления в силу американских санкций.

Параллельно ведутся переговоры о выходе из NIS российского акционера. Венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в сербской компании.

Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Для завершения этой сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

В настоящее время основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.