Axios: Пентагон начал испытания дронов-камикадзе для массового производства

Военное ведомство США приступило к испытаниям представленных на конкурс 25 частными компаниями прототипов беспилотников-камикадзе для массового производства.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

По его данным, испытания проходят на базе сухопутных войск Форт-Беннинг (штат Джорджия, США). "Испытания продлятся до начала марта, они подвергнут небольшие и недорогие дроны и их производителей серьезным испытаниям, поскольку США пытаются извлечь уроки из войны на Украине", - говорится в статье.

Как заявил порталу генеральный директор Red Cat's Teal Drones - одного из 25 участвующих в испытаниях производителей - Джефф Томпсон, приоритетное внимание представители Пентагона уделяют возможности организовать массовое производство. "Если вы не можете производить и поставлять их вовремя или в том случае, если вы, скажем, опаздываете на две недели, вы выбываете из игры", - указал он.

После завершения испытаний их победитель получит заказ на $150 млн для поставки прототипов.