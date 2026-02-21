İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    "Axios": Pentaqon kütləvi istehsal üçün kamikadze dronlarının sınaqlarına başlayıb

    • 21 fevral, 2026
    • 03:51
    Axios: Pentaqon kütləvi istehsal üçün kamikadze dronlarının sınaqlarına başlayıb

    ABŞ-nin hərbi qurumu kütləvi istehsal üçün 25 özəl şirkət tərəfindən müsabiqəyə təqdim edilmiş kamikadze dronlarının prototiplərinin sınaqlarına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, sınaqlar ABŞ-nin Corciya ştatındakı Fort-Benninq quru qoşunları bazasında keçirilir.

    "Sınaqlar martın əvvəlinə qədər davam edəcək. ABŞ Ukraynadakı müharibədən dərslər çıxarmağa çalışdığı bir vaxtda bu proses kiçik və ucuz dronları, eləcə də onların istehsalçılarını ciddi imtahana çəkəcək", – deyə məqalədə bildirilib.

    Sınaqlarda iştirak edən 25 istehsalçıdan birinin – "Red Cat"s Teal Drones" şirkətinin baş direktoru Cef Tompson portala verdiyi açıqlamada bildirib ki, Pentaqon nümayəndələri əsas diqqəti kütləvi istehsalın təşkili imkanlarına ayırırlar.

    "Əgər siz onları vaxtında istehsal edib çatdıra bilmirsinizsə və ya iki həftə gecikirsinizsə, oyundan kənarda qalırsınız", – deyə o qeyd edib.

    Sınaqlar başa çatdıqdan sonra qalib şirkət prototiplərin tədarükü üçün 150 milyon dollarlıq sifariş alacaq.

    Pentaqon kamikadze dron istehsal
    Axios: Пентагон начал испытания дронов-камикадзе для массового производства

