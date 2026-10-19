Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
Fərdi
- 19 oktyabr, 2026
- 13:30
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Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının (ATF) təşkilatçılığı ilə Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində dan imtahanı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ATF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Sınaq prosesinə 80 nəfər (54-ü I dan, 20-si II dan, 6-sı III dan) qatılıb.
İmtahanı qurumun texniki direktoru, beynəlxalq dərəcəli referi Oh Kvanq Çeol keçirib. Tədbirdə federasiyanın baş katibi Aygül Abdullayeva da iştirak edib.
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Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçiribFərdi