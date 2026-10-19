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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib

    Fərdi
    • 19 oktyabr, 2026
    • 13:30
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının (ATF) təşkilatçılığı ilə Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində dan imtahanı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ATF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sınaq prosesinə 80 nəfər (54-ü I dan, 20-si II dan, 6-sı III dan) qatılıb.

    İmtahanı qurumun texniki direktoru, beynəlxalq dərəcəli referi Oh Kvanq Çeol keçirib. Tədbirdə federasiyanın baş katibi Aygül Abdullayeva da iştirak edib.

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
    Oh Kvanq Çeol Aygül Abdullayeva Azərbaycan Taekvondo Federasiyası Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi
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    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
    Fərdi
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