Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалю

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 10:26
    Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалю

    Азербайджан готов к проведению чемпионата мира FIFA U-15 и футбольного фестиваля, которые с 22 по 30 октября впервые пройдут в Баку.

    Как сообщает издание Report, об этом говорится в сообщении Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) в соцсетях.

    Отмечается, что Говсанский спортивный комплекс полностью приведен в готовность:

    "Этот объект построен Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) всего за 66 дней. Азербайджан готов к проведению чемпионата мира FIFA U-15 и футбольного фестиваля".

    Напомним, что мировое первенство и фестиваль пройдут с 22 по 30 октября в Говсанском соревновательном комплексе. При этом матч открытия и финал престижного турнира состоятся в Baku Crystal Hall.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Международная Федерация Футбола (ФИФА)
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    FIFA: Azərbaycan U-15 dünya çempionatı və festivalına hazırdır
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    FIFA: Azerbaijan ready for U-15 World Cup & Festival
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