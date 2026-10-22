Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалю

Азербайджан готов к проведению чемпионата мира FIFA U-15 и футбольного фестиваля, которые с 22 по 30 октября впервые пройдут в Баку.

Как сообщает издание Report, об этом говорится в сообщении Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) в соцсетях.

Отмечается, что Говсанский спортивный комплекс полностью приведен в готовность:

"Этот объект построен Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) всего за 66 дней. Азербайджан готов к проведению чемпионата мира FIFA U-15 и футбольного фестиваля".

Напомним, что мировое первенство и фестиваль пройдут с 22 по 30 октября в Говсанском соревновательном комплексе. При этом матч открытия и финал престижного турнира состоятся в Baku Crystal Hall.