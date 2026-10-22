Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалю
Футбол
- 22 октября, 2026
- 10:26
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан готов к проведению чемпионата мира FIFA U-15 и футбольного фестиваля, которые с 22 по 30 октября впервые пройдут в Баку.
Как сообщает издание Report, об этом говорится в сообщении Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) в соцсетях.
Отмечается, что Говсанский спортивный комплекс полностью приведен в готовность:
"Этот объект построен Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) всего за 66 дней. Азербайджан готов к проведению чемпионата мира FIFA U-15 и футбольного фестиваля".
Напомним, что мировое первенство и фестиваль пройдут с 22 по 30 октября в Говсанском соревновательном комплексе. При этом матч открытия и финал престижного турнира состоятся в Baku Crystal Hall.
Видео
Видео
Последние новости
12:09
В Стамбуле пройдет первая встреча глав МИД стран R4 и ЕвротройкиДругие страны
12:07
Фото
Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможностиПромышленность
12:07
В Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной АзииДругие
12:05
Мурат Доган: Между Турцией и Азербайджаном необходимо расширить торговую номенклатуруБизнес
12:01
Шахин Махмудзаде: Исламские финансы будут интегрированы в системы управления рисками банковФинансы
12:01
Григорян: С сегодняшнего дня начнутся работы по проектированию TRIPPВ регионе
11:59
ЦБА: В платежных системах необходимо внедрить круглосуточный онлайн-мониторингИКТ
11:59
В Италии из-за забастовок возникли проблемы с доставкой товаров и топливаДругие страны
11:58
ЦБА ускорит обработку операций в системе мгновенных платежейФинансы