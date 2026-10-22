В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтерию

В Азербайджане предпринимаются ускоренные и комплексные шаги по цифровизации государственных услуг и государственных финансов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап управления" в Баку.

По его словам, глава государства утвердил соответствующую государственную программу и план мероприятий, а для координации работы по цифровизации на создан профильный совет.

Кроме того, в Азербайджане началось внедрение электронной системы бухгалтерского учета более чем в 260 государственных учреждениях.

"Мы начали создавать компонент электронной бухгалтерии на основе подхода к планированию ресурсов и уже поэтапно вводим его в эксплуатацию. С августа обучение прошли представители более 260 государственных учреждений. В настоящее время бухгалтерская отчетность государственных учреждений полностью переводится в электронный формат. Ожидаем, что до конца года в единой электронной системе бухгалтерского учета будет зарегистрировано более 2 млн единиц имущества, что позволит сформировать соответствующую базу", - сказал министр.