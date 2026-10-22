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    В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтерию

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 10:26
    В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтерию

    В Азербайджане предпринимаются ускоренные и комплексные шаги по цифровизации государственных услуг и государственных финансов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап управления" в Баку.

    По его словам, глава государства утвердил соответствующую государственную программу и план мероприятий, а для координации работы по цифровизации на создан профильный совет.

    Кроме того, в Азербайджане началось внедрение электронной системы бухгалтерского учета более чем в 260 государственных учреждениях.

    "Мы начали создавать компонент электронной бухгалтерии на основе подхода к планированию ресурсов и уже поэтапно вводим его в эксплуатацию. С августа обучение прошли представители более 260 государственных учреждений. В настоящее время бухгалтерская отчетность государственных учреждений полностью переводится в электронный формат. Ожидаем, что до конца года в единой электронной системе бухгалтерского учета будет зарегистрировано более 2 млн единиц имущества, что позволит сформировать соответствующую базу", - сказал министр.

    Меры в области цифровизации Бухгалтерский учет Сахиль Бабаев
    Sahil Babayev: "Rəqəmsallaşma istiqamətində sürətli və kompleks addımlar atılır"
    Minister: Azerbaijan takes rapid, comprehensive steps toward digitalization
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