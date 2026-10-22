İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Konfrans Liqası FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Konfrans Liqası FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Sahil Babayev: "Rəqəmsallaşma istiqamətində sürətli və kompleks addımlar atılır"

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 10:16
    Sahil Babayev: Rəqəmsallaşma istiqamətində sürətli və kompleks addımlar atılır

    Azərbaycanda dövlət xidmətlərinin və dövlət maliyyəsinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində sürətli və kompleks addımlar atılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Bakıda keçirilən "Rəqəmsal Maliyyə Ekosistemi: İdarəetmədə Yeni Mərhələ" adlı konfransda bildirib.

    "Bu çərçivədə dövlət başçısı müvafiq dövlət proqramını və tədbirlər planını təsdiq edib. Həm cari ildə, həm növbəti ildə, həm də sonrakı illərdə rəqəmsallaşma sahəsində həyata keçiriləcək fəaliyyətin əlaqələndirilməsi üçün müvafiq şura yaradılıb. Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə bu şura ölkənin iqtisadi və sosial həyatının bütün istiqamətləri üzrə rəqəmsallaşma sahəsində həyata keçirilən fəaliyyətləri və tədbirləri əlaqələndirəcək", - deyə o qeyd edib.

    Bundan başqa, nazir deyib ki, Azərbaycanda 260-dan artıq dövlət qurumunda elektron mühasibat sisteminin tətbiqinə başlanılıb: "Biz resursların planlaşdırılması yanaşması əsasında elektron mühasibat komponentinin yaradılmasına başlamışıq və artıq onu mərhələli şəkildə istifadəyə veririk. Avqust ayından etibarən 260-dan artıq dövlət qurumuna müvafiq təlimlər keçirilib. Hazırda dövlət qurumlarının mühasibat hesabatları tam elektronlaşdırılır. Hesab edirik ki, ilin sonuna qədər 2 milyondan artıq inventarın vahid elektron mühasibat sistemində qeydiyyata alınması və bununla da müvafiq bazanın formalaşdırılması təmin olunacaq".

    Sahil Babayev Rəqəmsal dövlət maliyyəsi
    В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтерию
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    10:23
    Azərbaycanda 3 milyard manatdan çox dövlət satınalma müqaviləsi elektron imzalanıb
    Maliyyə
    10:23
    Yaxşı eşitmə qabiliyyəti - fəallıq və uzunömürlülük üçün
    Sağlamlıq
    10:21
    Nazir: "Dövlət büdcəsinin 60 %-i elektron qaydada proqnozlaşdırılacaq"
    Maliyyə
    10:17
    Azərbaycanda rəqəmsal dövlət maliyyə informasiya sisteminin icrasına başlanılıb
    Maliyyə
    10:16
    Sahil Babayev: "Rəqəmsallaşma istiqamətində sürətli və kompleks addımlar atılır"
    Maliyyə
    10:11
    IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatının artımı 2031-ci ildə 2,5 % təşkil edəcək
    Maliyyə
    10:09
    IMF: Azərbaycan 2026-cı ildə konsolidasiya siyasətinin icrasını davam etdirəcək
    Maliyyə
    10:07
    IMF bu il Azərbaycanın xarici mövqelərinin yaxşılaşmasının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    10:06
    AMB İslam maliyyəsinə dair qanunvericilik paketinin detallarını açıqlayıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti