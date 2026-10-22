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    МИД Японии: Азербайджан - наш ценный партнер

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 10:26
    МИД Японии: Азербайджан - наш ценный партнер

    Азербайджан играет важную роль в обеспечении международной энергетической безопасности, а также в поддержании стабильности и содействии развитию региона, являясь ценным партнером Японии.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Японии, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ясутака Накасонэ на встрече с послом Азербайджана в Японии Фаридом Талыбовым.

    Замминистра Накасонэ, вспомнив о визите министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Японию в июне этого года, выразил желание сотрудничать для скорейшего заключения соглашения об инвестициях между Японией и Азербайджаном, договоренность о чем была подтверждена в ходе того визита.

    Азербайджанский дипломат, в свою очередь, поздравил замминистра Накасонэ с назначением на должность и выразил стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений в самых различных областях.

    На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной обстановки и сотрудничеству на международной арене.

    Фарид Талыбов Ясутака Накасонэ Джейхун Байрамов Азербайджано-японские отношения
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    Azerbaijan is Japan's valuable partner - MFA
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