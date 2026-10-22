МИД Японии: Азербайджан - наш ценный партнер

Азербайджан играет важную роль в обеспечении международной энергетической безопасности, а также в поддержании стабильности и содействии развитию региона, являясь ценным партнером Японии.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Японии, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ясутака Накасонэ на встрече с послом Азербайджана в Японии Фаридом Талыбовым.

Замминистра Накасонэ, вспомнив о визите министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Японию в июне этого года, выразил желание сотрудничать для скорейшего заключения соглашения об инвестициях между Японией и Азербайджаном, договоренность о чем была подтверждена в ходе того визита.

Азербайджанский дипломат, в свою очередь, поздравил замминистра Накасонэ с назначением на должность и выразил стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений в самых различных областях.

На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной обстановки и сотрудничеству на международной арене.