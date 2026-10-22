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    Минфин: Стоимость электронных контрактов по госзакупкам превысила 3 млрд манатов

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 10:36
    Минфин: Стоимость электронных контрактов по госзакупкам превысила 3 млрд манатов

    В Азербайджане через систему электронных договоров за полгода подписано 7 500 контрактов по государственным закупкам общей стоимостью более 3 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

    По его словам, система введена в эксплуатацию в апреле этого года. За прошедшие примерно шесть месяцев все договоры были оформлены и подписаны полностью в электронном виде.

    "Общая стоимость этих контрактов превышает 3 млрд манатов. Это означает начало полноценного электронного учета государственных закупок в Азербайджане", - подчеркнул министр.

    Бабаев отметил, что система позволяет формировать электронные базы данных договоров, подписываемых государственными органами, и закупочных цен, а также вести электронный учет закупок.

    "Подготовка и подписание договора занимают у сотрудников финансовых структур всего один рабочий день. Это обеспечивает оперативность, скорость и прозрачность", - добавил он.

    Сахиль Бабаев Министерство финансов Азербайджана Государственные закупки
    Azərbaycanda 3 milyard manatdan çox dövlət satınalma müqaviləsi elektron imzalanıb
    Sahil Babayev: Azerbaijan signs over 3B manats in e-procurement contracts
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