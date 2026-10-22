Минфин: Стоимость электронных контрактов по госзакупкам превысила 3 млрд манатов

В Азербайджане через систему электронных договоров за полгода подписано 7 500 контрактов по государственным закупкам общей стоимостью более 3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

По его словам, система введена в эксплуатацию в апреле этого года. За прошедшие примерно шесть месяцев все договоры были оформлены и подписаны полностью в электронном виде.

"Общая стоимость этих контрактов превышает 3 млрд манатов. Это означает начало полноценного электронного учета государственных закупок в Азербайджане", - подчеркнул министр.

Бабаев отметил, что система позволяет формировать электронные базы данных договоров, подписываемых государственными органами, и закупочных цен, а также вести электронный учет закупок.

"Подготовка и подписание договора занимают у сотрудников финансовых структур всего один рабочий день. Это обеспечивает оперативность, скорость и прозрачность", - добавил он.