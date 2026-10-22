В Азербайджане планируют сократить срок казначейских платежей до двух часов

В Азербайджане в следующем году планируют сократить срок проведения казначейских платежей до двух часов.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

"Если раньше для проведения казначейских платежей требовалось не менее пяти рабочих дней, то сейчас они осуществляются в тот же день, в среднем не более чем за 10 часов. В следующем году мы нацелены сократить этот срок до двух часов", - отметил министр.

По его словам, наряду с системой электронных договоров в полном объеме введены в эксплуатацию новый казначейский модуль и система электронного бухгалтерского учета.

"Эта цепочка систем охватывает все процессы - от подписания договора по государственным закупкам до проведения платежа, а также учета в реестре государственных активов. Она служит формированию единой базы данных государственных активов", - подчеркнул Бабаев.