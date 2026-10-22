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    В Азербайджане планируют сократить срок казначейских платежей до двух часов

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 10:33
    В Азербайджане планируют сократить срок казначейских платежей до двух часов

    В Азербайджане в следующем году планируют сократить срок проведения казначейских платежей до двух часов.

    Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

    "Если раньше для проведения казначейских платежей требовалось не менее пяти рабочих дней, то сейчас они осуществляются в тот же день, в среднем не более чем за 10 часов. В следующем году мы нацелены сократить этот срок до двух часов", - отметил министр.

    По его словам, наряду с системой электронных договоров в полном объеме введены в эксплуатацию новый казначейский модуль и система электронного бухгалтерского учета.

    "Эта цепочка систем охватывает все процессы - от подписания договора по государственным закупкам до проведения платежа, а также учета в реестре государственных активов. Она служит формированию единой базы данных государственных активов", - подчеркнул Бабаев.

    Сахиль Бабаев Министерство финансов Азербайджана
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