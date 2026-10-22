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    ЦБА разработал законодательный пакет по исламским финансам

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 10:20
    ЦБА разработал законодательный пакет по исламским финансам

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил законодательный пакет по исламским финансам, включающий пять основных продуктов - три активных и два пассивных. Документ уже представлен правительству.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на III Форуме исламских финансов в Баку.

    По его словам, пакет призван обеспечить правовую определенность, установить понятные правила для участников рынка и защитить права потребителей.

    Махмудзаде подчеркнул, что для долгосрочного развития исламских финансов необходимо также внедрять инструменты рынка капитала, в том числе сукук и такафул. Это позволит привлекать долгосрочные инвестиции, диверсифицировать источники финансирования и укреплять связь между реальным и финансовым секторами. Внедрение новых инструментов планируется проводить поэтапно, с учетом готовности и запросов рынка.

    Исламский банкинг Шахин Махмудзаде Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB İslam maliyyəsinə dair qanunvericilik paketinin detallarını açıqlayıb
    CBA reveals details of Islamic finance legislative package
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