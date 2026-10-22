ЦБА разработал законодательный пакет по исламским финансам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил законодательный пакет по исламским финансам, включающий пять основных продуктов - три активных и два пассивных. Документ уже представлен правительству.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на III Форуме исламских финансов в Баку.

По его словам, пакет призван обеспечить правовую определенность, установить понятные правила для участников рынка и защитить права потребителей.

Махмудзаде подчеркнул, что для долгосрочного развития исламских финансов необходимо также внедрять инструменты рынка капитала, в том числе сукук и такафул. Это позволит привлекать долгосрочные инвестиции, диверсифицировать источники финансирования и укреплять связь между реальным и финансовым секторами. Внедрение новых инструментов планируется проводить поэтапно, с учетом готовности и запросов рынка.