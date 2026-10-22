В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октября

В Германии молодежное движение Gen Z regelt ("У поколения Z есть все") призвало провести массовые протесты 31 октября в 21 городе, включая Берлин, Кёльн, Гамбург и Мюнхен.

Как передает Report, об этом сообщают германские медиа.

Ожидается, что тысячи людей примут участие в демонстрациях, протестуя против "разрушенных школ и политики жесткой экономии", а также против роста стоимости жизни, социальной несправедливости, призыва в армию и изменения климата.

При этом в Gen Z regelt заявляют, что они против любого насилия, независимо от того, направлено ли оно против людей или против имущества.

В свою очередь, в правоохранительных органах заявили, что "дадут твердый и решительный ответ" на любые беспорядки.