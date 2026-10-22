В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октября
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 10:24
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Германии молодежное движение Gen Z regelt ("У поколения Z есть все") призвало провести массовые протесты 31 октября в 21 городе, включая Берлин, Кёльн, Гамбург и Мюнхен.
Как передает Report, об этом сообщают германские медиа.
Ожидается, что тысячи людей примут участие в демонстрациях, протестуя против "разрушенных школ и политики жесткой экономии", а также против роста стоимости жизни, социальной несправедливости, призыва в армию и изменения климата.
При этом в Gen Z regelt заявляют, что они против любого насилия, независимо от того, направлено ли оно против людей или против имущества.
В свою очередь, в правоохранительных органах заявили, что "дадут твердый и решительный ответ" на любые беспорядки.
Последние новости
12:07
Фото
Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможностиПромышленность
12:05
Мурат Доган: Между Турцией и Азербайджаном необходимо расширить торговую номенклатуруБизнес
12:01
Шахин Махмудзаде: Исламские финансы будут интегрированы в системы управления рисками банковФинансы
12:01
Григорян: С сегодняшнего дня начнутся работы по проектированию TRIPPВ регионе
11:59
ЦБА: В платежных системах необходимо внедрить круглосуточный онлайн-мониторингИКТ
11:59
В Италии из-за забастовок возникли проблемы с доставкой товаров и топливаДругие страны
11:58
ЦБА ускорит обработку операций в системе мгновенных платежейФинансы
11:51
Oxford Economics провела исследование деятельности компании McDonald's AzerbaijanФинансы
11:49
Hermès усилил охрану магазинов во Франции после разграбления бутика в МарселеДругие страны