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    В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октября

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 10:24
    В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октября

    В Германии молодежное движение Gen Z regelt ("У поколения Z есть все") призвало провести массовые протесты 31 октября в 21 городе, включая Берлин, Кёльн, Гамбург и Мюнхен.

    Как передает Report, об этом сообщают германские медиа.

    Ожидается, что тысячи людей примут участие в демонстрациях, протестуя против "разрушенных школ и политики жесткой экономии", а также против роста стоимости жизни, социальной несправедливости, призыва в армию и изменения климата.

    При этом в Gen Z regelt заявляют, что они против любого насилия, независимо от того, направлено ли оно против людей или против имущества.

    В свою очередь, в правоохранительных органах заявили, что "дадут твердый и решительный ответ" на любые беспорядки.

    Акции протеста Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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