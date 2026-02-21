Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран из-за угроз безопасности

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 04:39
    Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики, находящимся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну в связи с ухудшением обстановки в сфере безопасности.

    Как передает балканское бюро Report, соответствуюзее завление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

    "В связи с ростом напряженности и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну", - говорится в сообщении МИД.

    Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам повторно обратились в Министерстве иностранных дел Германии.

