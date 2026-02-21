МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран из-за угроз безопасности

Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики, находящимся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну в связи с ухудшением обстановки в сфере безопасности.

Как передает балканское бюро Report, соответствуюзее завление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В связи с ростом напряженности и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну", - говорится в сообщении МИД.

Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам повторно обратились в Министерстве иностранных дел Германии.