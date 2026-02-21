Serbiya XİN vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 21 fevral, 2026
- 04:34
Serbiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) vətəndaşlarına İranı tərk etməklə bağlı çağırış edib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə XİN-in rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.
Bildirilib ki, artan gərginlik və təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsi riski ilə əlaqədar olaraq İran İslam Respublikasında olan bütün Serbiya vətəndaşlarına mümkün qədər tez ölkəni tərk etmələri tövsiyə olunur.
Daha əvvəl Almaniya XİN də vətəndaşlarına eyni müraciəti edib.
Son xəbərlər
04:34
Serbiya XİN vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
04:20
Tramp bütün ölkələrdən idxala 10 % rüsum tətbiq olunması barədə fərman imzalayıbDigər ölkələr
03:51
"Axios": Pentaqon kütləvi istehsal üçün kamikadze dronlarının sınaqlarına başlayıbDigər ölkələr
03:13
KİV: Rusiyada "İsgəndər" raketinin istehsal edildiyi zavoda PUA hücumu olubDigər ölkələr
02:42
ABŞ Serbiyanın NIS şirkətinin lisenziyasının müddətini martın 20-nə kimi uzadıbDigər ölkələr
02:14
KİV: İsrailin hücumlarında "Hizbullah"ın azı 12 üzvü öldürülübDigər ölkələr
01:45
Qızıl yenidən bahalaşırMaliyyə
01:27
Almaniyada təxminən 30 min iş yerinin ixtisarı gözlənilirDigər ölkələr
00:56