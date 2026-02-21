İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Serbiya XİN vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 04:34
    Serbiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) vətəndaşlarına İranı tərk etməklə bağlı çağırış edib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə XİN-in rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.

    Bildirilib ki, artan gərginlik və təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsi riski ilə əlaqədar olaraq İran İslam Respublikasında olan bütün Serbiya vətəndaşlarına mümkün qədər tez ölkəni tərk etmələri tövsiyə olunur.

    Daha əvvəl Almaniya XİN də vətəndaşlarına eyni müraciəti edib.

    Serbiya İran Müraciət
    МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран из-за угроз безопасности

