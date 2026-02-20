МИД ФРГ повторно призвал граждан страны покинуть Иран

МИД Германии настоятельно призвал немцев покинуть Иран в связи с угрозой возможного военного удара со стороны США.

Как передает Report, об этом журналистам заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Пусть и ограниченно, но пока по-прежнему существуют коммерческие рейсы, воздушное сообщение с соседними с Ираном странами, выезд возможен также наземным путем", - сказал он.

Дипломат обратил внимание на то, что в случае обострения ситуации практически нельзя будет оказать консульскую помощь.

США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней. По утверждению телекомпании CBS, операция может начаться 21 февраля.