Цена нефти марки Brent составила $106,28 за баррель

Цены на нефть повысились на фоне новых атак на суда в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $106,28 за баррель, что на $0,59 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,58 (0,62%), до $94,72 за баррель.

Накануне вечером Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о том, что контейнеровоз и танкер в Ормузском проливе попали под обстрел.