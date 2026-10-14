Цена нефти марки Brent составила $106,28 за баррель
Энергетика
- 14 октября, 2026
- 09:47
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Цены на нефть повысились на фоне новых атак на суда в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $106,28 за баррель, что на $0,59 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,58 (0,62%), до $94,72 за баррель.
Накануне вечером Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о том, что контейнеровоз и танкер в Ормузском проливе попали под обстрел.
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