В парламенте Эстонии инициируют вотум недоверия правительству Кристена Михала

В Эстонии оппозиционные парламентские фракции Центристской партии, Isamaa и EKRE вместе с девятью внефракционными депутатами инициируют вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Кристеном Михалом.

Как передает Report, об этом сообщает ERR.

По состоянию на утро 14 октября заявление подписали 33 депутата.

Как сообщила Центристская партия, инициаторы обвиняют правительство в ряде скандалов, подрывающих доверие общества к государству, а также в неспособности решать экономические и социальные проблемы страны.

Председатель фракции центристов Лаури Лаатс сослался на исследование общественного мнения Государственной канцелярии, согласно которому 51% жителей Эстонии испытывают экономическую неуверенность, а 85% обеспокоены ростом повседневных расходов.

По словам Лаатса, правительству следовало бы рассмотреть вопрос о снижении цен на топливо и продукты питания, а также об уменьшении налоговой нагрузки. Он также раскритиковал планы повышения налогов после парламентских выборов 2027 года.