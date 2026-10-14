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    В парламенте Эстонии инициируют вотум недоверия правительству Кристена Михала

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 10:12
    В парламенте Эстонии инициируют вотум недоверия правительству Кристена Михала

    В Эстонии оппозиционные парламентские фракции Центристской партии, Isamaa и EKRE вместе с девятью внефракционными депутатами инициируют вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Кристеном Михалом.

    Как передает Report, об этом сообщает ERR.

    По состоянию на утро 14 октября заявление подписали 33 депутата.

    Как сообщила Центристская партия, инициаторы обвиняют правительство в ряде скандалов, подрывающих доверие общества к государству, а также в неспособности решать экономические и социальные проблемы страны.

    Председатель фракции центристов Лаури Лаатс сослался на исследование общественного мнения Государственной канцелярии, согласно которому 51% жителей Эстонии испытывают экономическую неуверенность, а 85% обеспокоены ростом повседневных расходов.

    По словам Лаатса, правительству следовало бы рассмотреть вопрос о снижении цен на топливо и продукты питания, а также об уменьшении налоговой нагрузки. Он также раскритиковал планы повышения налогов после парламентских выборов 2027 года.

    Кристен Михал Эстония Вотум недоверия
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