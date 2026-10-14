Чешские медиа о победе "Сабаха" над "Славией": Фиаско в Баку и проклятие Лиги чемпионов - ДАЙДЖЕСТ

Победа азербайджанского футбольного клуба "Сабах" над пражской "Славией" со счетом 2:0 в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА вызвала широкий резонанс в чешских СМИ.

Как передает Report, чешские издания назвали поражение своего действующего чемпиона фиаско и обратили внимание на то, что пражане не смогли прервать многолетнюю серию без побед в турнире.

Одно из крупнейших чешских новостных изданий Seznam Zprávy поставило под сомнение соответствие "Славии" уровню европейской футбольной элиты.

"Славия" проиграла в далеком Азербайджане. Команда провалила матч, на который возлагала большие надежды. Когда еще она могла показать, на что способна?" - говорится в статье.

Издание напоминает, что последнюю победу в Лиге чемпионов пражане одержали еще в сентябре 2007 года, после чего на протяжении многих лет безуспешно пытались повторить этот результат.

Другой крупный чешский новостной портал, iDNES.cz, охарактеризовал результат встречи как "фиаско чемпиона Чехии в Баку".

В отдельном материале издание обратилось к оценкам бывших футболистов "Славии", которые подвергли резкой критике игру пражского клуба.

"Они создали множество моментов, но не реализовали ни одного. В Лиге чемпионов редко бывает столько шансов, к тому же на выезде", - приводит портал слова бывшего защитника "Славии" Ондржея Куделы.

Издание также обращает внимание на то, что игроки чешской команды пять раз создавали серьезную угрозу воротам "Сабаха", однако так и не смогли отличиться.

Чешская газета Deník также обратила внимание на продолжающуюся неудачную серию пражского клуба, назвав ее "проклятием Лиги чемпионов".

Газета отмечает, что поражение от азербайджанской команды стало очередным ударом по надеждам чешского чемпиона прервать многолетнюю серию без побед в самом престижном европейском клубном турнире.

В свою очередь, спортивный портал Sport.cz назвал поражение пражан "провалом в Баку", указав на ошибки в обороне и многочисленные нереализованные моменты.

Издание также приводит слова полузащитника "Славии" Михала Садилека, который признал превосходство азербайджанского клуба в реализации голевых возможностей.

"Нам очень жаль. Мы показали слишком мало. Соперника определенно можно было обыгрывать, и поражение от "Сабаха" со счетом 0:2 - это плохо", - заявил футболист.

По данным Sport.cz, пражане должны были воспользоваться статусом фаворита, однако вместо долгожданной победы потерпели поражение, которое "стало серьезным ударом по команде".

Чешское телевидение в материале ČT sport под заголовком "Беспомощная "Славия" продлила в Баку серию европейских неудач" подчеркнуло историческое значение победы "Сабаха" для Азербайджана.

Авторы напоминают, что "Сабах", уступивший в первом туре английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4, сумел забить свой первый гол в Лиге чемпионов именно в матче против пражан.

Издание также отмечает, что "Славия" стала первой чешской командой, уступившей представителю Азербайджана в истории встреч клубов двух стран в еврокубках.

Спортивное издание iSport.cz уделило особое внимание послематчевому заявлению главного тренера "Славии" Йиндржиха Трпишовского, который признал, что его команда не оправдала ожиданий.

"Поздравляю соперника с победой. Он показал качественную игру, но скажу прямо: мы должны были его обыграть", - заявил специалист.

Трпишовский также отметил, что "Сабах" сумел переиграть его подопечных в центре поля, тогда как игроки чешского клуба допускали ошибки и не смогли реализовать свои возможности.

Одну из наиболее резких оценок выступлению "Славии" дал чешский футбольный портал Ruik.cz. Автор отмечает, что поражение "физически причиняет боль" футбольным фанатам Чехии.

"Заставить болельщика пожалеть, что у него хорошее зрение, довольно сложная задача. Но игроки "Славии" в Азербайджане справились с ней на отлично", - пишет издание.

Автор сравнивает игру пражской команды с мучением, для облегчения которого можно было бы выписывать обезболивающее, и отмечает, что поражение от одного из наиболее молодых участников турнира еще долго будет обсуждаться в Чехии.

По оценке Ruik, игра в Баку продемонстрировала проблемы "Славии" как в атаке, так и в обороне. Издание считает, что команда не смогла противопоставить организованной игре "Сабаха" ни эффективных тактических решений, ни необходимой индивидуальной результативности.