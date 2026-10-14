Çexiya mediası "Sabah"ın "Slaviya" üzərində qələbəsi barədə: Bakıda fiasko - DAYCEST
- 14 oktyabr, 2026
- 10:36
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Azərbaycanın "Sabah" klubunun UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda Praqanın "Slaviya" komandası üzərində 2:0 hesabı ilə qələbəsi Çexiya mediasında geniş rezonans doğurub.
"Report" xəbər verir ki, Çexiya nəşrləri hazırkı çempionlarının məğlubiyyətini fiasko adlandırıb və praqalıların turnirdə uzun illərdir davam edən qələbəsizlik seriyasına son qoya bilməməsinə diqqət çəkiblər.
Çexiyanın ən böyük xəbər nəşrlərindən biri olan "Seznam Zprávy" "Slaviya"nın Avropa futbol elitası səviyyəsinə uyğunluğunu şübhə altına alıb.
"Slaviya" Azərbaycanda məğlub oldu. Komanda böyük ümidlər bəslədiyi oyunu bərbad keçirdi. O, nəyə qadir olduğunu daha nə vaxt göstərə bilərdi?" - məqalədə bildirilib.
Qeyd edilib ki, praqalılar Çempionlar Liqasında sonuncu qələbələrini hələ 2007-ci ilin sentyabrında qazanıblar və bundan sonra uzun illər ərzində bu nəticəni təkrarlamağa cəhd ediblər.
Digər böyük çex xəbər portalı "iDNES.cz" görüşün nəticəsini "Çexiya çempionunun Bakıdakı fiaskosu" kimi xarakterizə edib.
Başqa bir materialda nəşr Praqa klubunun oyununu kəskin tənqid edən "Slaviya"nın sabiq futbolçularının qiymətləndirmələrinə diqqət yetirib.
"Onlar çoxlu imkanlar yaratdılar, lakin heç birini reallaşdırmadılar. Çempionlar Liqasında nadir hallarda bu qədər şans olur, üstəlik də səfərdə", - portal "Slaviya"nın sabiq müdafiəçisi Ondrjey Kudelanın sözlərini gətirib.
Nəşr həmçinin diqqəti ona çəkir ki, Çexiya komandasının oyunçuları beş dəfə "Sabah"ın qapısı qarşısında ciddi təhlükə yaratsalar da, fərqlənə bilməyiblər.
Çexiyanın "Deník" qəzeti də Praqa klubunun davam edən uğursuz seriyasına diqqət çəkərək, onu "Çempionlar Liqasının lənəti" adlandırıb.
Qəzetdə qeyd edilib ki, Azərbaycan komandasına məğlubiyyət Çexiya çempionunun ən nüfuzlu Avropa klub turnirindəki çoxillik qələbəsiz seriyaya son qoymaq ümidlərinə növbəti zərbə oldu.
Öz növbəsində, "Sport.cz" idman portalı müdafiədəki səhvlərə və reallaşdırılmayan çoxsaylı imkanlara işarə edərək, praqalıların məğlubiyyətini "Bakıda müvəffəqiyyətsizlik" adlandırıb.
Nəşr həmçinin qol imkanlarının reallaşdırılmasında Azərbaycan klubunun üstünlüyünü etiraf edən "Slaviya"nın yarımmüdafiəçisi Mixal Sadilekin sözlərini sitat gətirib.
"Çox təəssüf edirik. Biz çox az şey göstərdik. Rəqibə qalib gəlmək olardı və "Sabah"a 0:2 hesablı məğlubiyyət pisdir", - futbolçu bildirib.
"Sport.cz"nin məlumatına görə, praqalılar favorit statusundan istifadə etməli idilər, lakin çoxdan gözlənilən qələbə əvəzinə, "komandaya ciddi zərbə olan" məğlubiyyətlə üzləşdilər.
Çexiya televiziyası "ČT sport" materialında "Köməksiz "Slaviya" Bakıda Avropa müvəffəqiyyətsizlikləri seriyasını uzatdı" başlığı altında "Sabah"ın qələbəsinin Azərbaycan üçün tarixi əhəmiyyətini vurğulayıb.
Müəlliflər xatırladırlar ki, ilk turda İngiltərənin "Mançester Yunayted" komandasına 0:4 hesabı ilə uduzan "Sabah" Çempionlar Liqasında ilk qolunu məhz praqalılara qarşı matçda vura bilib.
Nəşrdə həmçinin qeyd edilib ki, "Slaviya" iki ölkə klublarının avrokuboklardakı qarşılaşmaları tarixində Azərbaycan təmsilçisinə uduzan ilk Çexiya komandası olub.
İdman nəşri "iSport.cz", "Slaviya"nın baş məşqçisi Yindrjix Trpişovskinin matçdan sonrakı açıqlamasına xüsusi diqqət ayırıb: "Rəqibi qələbə münasibətilə təbrik edirəm. O, keyfiyyətli oyun nümayiş etdirdi, lakin düzünü deyim: biz ona qalib gəlməli idik".
Y.Trpişovski həmçinin qeyd edib ki, "Sabah" meydanın mərkəzində onun yetirmələrini üstələməyi bacarıb, Çexiya klubunun oyunçuları isə səhvlərə yol verib və öz imkanlarını reallaşdıra bilməyiblər.
Müəllif Praqa komandasının oyununu, yüngülləşdirilməsi üçün ağrıkəsici yazıla biləcək bir əziyyətlə müqayisə edib və qeyd edib ki, turnirin ən gənc iştirakçılarından birinə məğlub olmaq Çexiyada hələ uzun müddət müzakirə ediləcək.
"Ruik"in qiymətləndirməsinə görə, Bakıdakı oyun "Slaviya"nın həm hücumda, həm də müdafiədəki problemlərini nümayiş etdirib. Nəşr hesab edir ki, komanda "Sabah"ın mütəşəkkil oyununa nə effektiv taktik həllər, nə də lazımi fərdi məhsuldarlıq qarşı qoya bildi.