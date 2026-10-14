Микаил Джаббаров обратился к участникам выставки Rebuild Garabakh

Проходящая в рамках "Каспийской строительной недели" 6-я Азербайджанская международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Garabakh) служит важной платформой, объединяющей работы по восстановлению освобожденных территорий и инвестиционные возможности, созданные в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в обращении к участникам выставки.

По его словам, последовательная и масштабная работа по восстановлению региона открыла широкие возможности для устойчивого расселения и экономического развития, а наращивание производственных мощностей делает его новым драйвером ненефтегазового сектора страны.

Министр подчеркнул, что запуск новых объектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также приток резидентов в Агдамский промпарк и промпарк "Экономическая зона долины Араз" свидетельствуют о быстрой реализации промышленного потенциала этих территорий.

"Богатые природные ресурсы региона, его выгодное географическое положение, энергетический потенциал, транспортно-логистическая инфраструктура и перспективы развития туризма открывают широкие перспективы для инвесторов. Регион обладает богатыми геологическими ресурсами", - добавил он, пригласив представителей бизнеса оценить эти возможности и реализовать новые проекты.