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    Микаил Джаббаров обратился к участникам выставки Rebuild Garabakh

    Бизнес
    • 14 октября, 2026
    • 10:03
    Микаил Джаббаров обратился к участникам выставки Rebuild Garabakh

    Проходящая в рамках "Каспийской строительной недели" 6-я Азербайджанская международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Garabakh) служит важной платформой, объединяющей работы по восстановлению освобожденных территорий и инвестиционные возможности, созданные в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в обращении к участникам выставки.

    По его словам, последовательная и масштабная работа по восстановлению региона открыла широкие возможности для устойчивого расселения и экономического развития, а наращивание производственных мощностей делает его новым драйвером ненефтегазового сектора страны.

    Министр подчеркнул, что запуск новых объектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также приток резидентов в Агдамский промпарк и промпарк "Экономическая зона долины Араз" свидетельствуют о быстрой реализации промышленного потенциала этих территорий.

    "Богатые природные ресурсы региона, его выгодное географическое положение, энергетический потенциал, транспортно-логистическая инфраструктура и перспективы развития туризма открывают широкие перспективы для инвесторов. Регион обладает богатыми геологическими ресурсами", - добавил он, пригласив представителей бизнеса оценить эти возможности и реализовать новые проекты.

    Микаил Джаббаров Rebuild Garabagh 2026
    Mikayıl Cabbarov "Rebuild Garabagh" sərgisinin iştirakçılarına çağırış edib
    Mikayil Jabbarov addresses participants of Rebuild Garabagh exhibition
    44 - Tezliklə
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