Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 10:10
    Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов

    В ночь с 13 на 14 октября Киев подвергся очередной массированной атаке российской армии.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, жители украинской столицы были вынуждены использовать укрытия для защиты от атак.

    Одно из них - киевский метрополитен.

    Report представляет фотографии, сделанные на одной из станций:

    Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов
    Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов
    Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов
    Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов
    Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов
    Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов

    Российско-украинский конфликт Украина
    Фото
    Kiyev sakinləri Rusiya ordusunun hücumlarından müdafiə üçün gecəni metroda keçiriblər
    Фото
    Kyiv residents spend night in metro stations to shelter from Russian shelling
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    17:03
    Бахчели: Необходимо пресекать любые действия, способные нанести ущерб братству Азербайджана и Турции
    Внешняя политика
    Лента новостей