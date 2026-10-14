Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов

В ночь с 13 на 14 октября Киев подвергся очередной массированной атаке российской армии.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, жители украинской столицы были вынуждены использовать укрытия для защиты от атак.

Одно из них - киевский метрополитен.

Report представляет фотографии, сделанные на одной из станций: