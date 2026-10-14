Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 10:10
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В ночь с 13 на 14 октября Киев подвергся очередной массированной атаке российской армии.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, жители украинской столицы были вынуждены использовать укрытия для защиты от атак.
Одно из них - киевский метрополитен.
Report представляет фотографии, сделанные на одной из станций:
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