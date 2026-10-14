Kiyev sakinləri Rusiya ordusunun hücumlarından müdafiə üçün gecəni metroda keçiriblər
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2026
- 09:58
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Oktyabrın 13-dən 14-nə keçən gecə Rusiya ordusu Kiyevə növbəti kütləvi hava hücumu həyata keçirib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Kiyev sakinləri hücumlardan qorunmaq üçün sığınacaqlardan istifadə etməyə məcbur olublar.
Sakinlərin sığındığı məkanlardan biri də Kiyevin metropoliten stansiyalarıdır.
"Report" metrostansiyaların birindən çəkilən fotoları təqdim edir:
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