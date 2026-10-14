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    Kiyev sakinləri Rusiya ordusunun hücumlarından müdafiə üçün gecəni metroda keçiriblər

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:58
    Kiyev sakinləri Rusiya ordusunun hücumlarından müdafiə üçün gecəni metroda keçiriblər

    Oktyabrın 13-dən 14-nə keçən gecə Rusiya ordusu Kiyevə növbəti kütləvi hava hücumu həyata keçirib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Kiyev sakinləri hücumlardan qorunmaq üçün sığınacaqlardan istifadə etməyə məcbur olublar.

    Sakinlərin sığındığı məkanlardan biri də Kiyevin metropoliten stansiyalarıdır.

    "Report" metrostansiyaların birindən çəkilən fotoları təqdim edir:

    Kiyev sakinləri Rusiya ordusunun hücumlarından müdafiə üçün gecəni metroda keçiriblər
    Kiyev sakinləri Rusiya ordusunun hücumlarından müdafiə üçün gecəni metroda keçiriblər
    Kiyev sakinləri Rusiya ordusunun hücumlarından müdafiə üçün gecəni metroda keçiriblər
    Kiyev sakinləri Rusiya ordusunun hücumlarından müdafiə üçün gecəni metroda keçiriblər
    Kiyev sakinləri Rusiya ordusunun hücumlarından müdafiə üçün gecəni metroda keçiriblər
    Kiyev sakinləri Rusiya ordusunun hücumlarından müdafiə üçün gecəni metroda keçiriblər

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Sığınacaq Kiyev
    Foto
    Жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских обстрелов
    Foto
    Kyiv residents spend night in metro stations to shelter from Russian shelling
    44 - Tezliklə
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