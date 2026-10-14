Состоятся очередные матчи II тура Лиги чемпионов УЕФА
- 14 октября, 2026
- 09:32
Будьте в курсе главных новостей!
Сегодня состоятся очередные матчи II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, что во второй игровой день тура состоится еще 9 матчей.
Испанский клуб "Реал" сыграет в гостях у "Ромы", "Ливерпуль" - в гостях у ЛАСК, а ПСЖ - в гостях у "Манчестер Сити".
Соперники "Сабаха" - дортмундская "Боруссия" - на выезде сыграют с клубом "Будё-Глимт".
Лига чемпионов УЕФА
Этап Лиги, II тур
14 октября
20:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Комо" (Италия)
20:45. ЛАСК (Австрия) - Ливерпуль (Англия)
23:00. Манчестер Сити (Англия) - ПСЖ (Франция)
23:00. Рома (Италия) – Реал (Испания)
23:00. Астон Вилла (Англия) – Фенербахче (Турция)
23:00. Бетис (Испания) – Порту (Португалия)
23:00. Будё-Глимт (Норвегия) – Боруссия (Дортмунд, Германия)
23:00. Шахтер (Донецк, Украина) – АЕК (Афины, Греция)
23:00. Слован (Братислава, Словакия) – Штутгарт (Германия)