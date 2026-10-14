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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Состоятся очередные матчи II тура Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 14 октября, 2026
    • 09:32
    Состоятся очередные матчи II тура Лиги чемпионов УЕФА

    Сегодня состоятся очередные матчи II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, что во второй игровой день тура состоится еще 9 матчей.

    Испанский клуб "Реал" сыграет в гостях у "Ромы", "Ливерпуль" - в гостях у ЛАСК, а ПСЖ - в гостях у "Манчестер Сити".

    Соперники "Сабаха" - дортмундская "Боруссия" - на выезде сыграют с клубом "Будё-Глимт".

    Лига чемпионов УЕФА

    Этап Лиги, II тур

    14 октября

    20:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Комо" (Италия)

    20:45. ЛАСК (Австрия) - Ливерпуль (Англия)

    23:00. Манчестер Сити (Англия) - ПСЖ (Франция)

    23:00. Рома (Италия) – Реал (Испания)

    23:00. Астон Вилла (Англия) – Фенербахче (Турция)

    23:00. Бетис (Испания) – Порту (Португалия)

    23:00. Будё-Глимт (Норвегия) – Боруссия (Дортмунд, Германия)

    23:00. Шахтер (Донецк, Украина) – АЕК (Афины, Греция)

    23:00. Слован (Братислава, Словакия) – Штутгарт (Германия)

    Лига чемпионов УЕФА
    UEFA Çempionlar Liqasında II turun növbəti matçları keçiriləcək
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