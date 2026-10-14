Состоятся очередные матчи II тура Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня состоятся очередные матчи II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, что во второй игровой день тура состоится еще 9 матчей.

Испанский клуб "Реал" сыграет в гостях у "Ромы", "Ливерпуль" - в гостях у ЛАСК, а ПСЖ - в гостях у "Манчестер Сити".

Соперники "Сабаха" - дортмундская "Боруссия" - на выезде сыграют с клубом "Будё-Глимт".

Лига чемпионов УЕФА

Этап Лиги, II тур

14 октября

20:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Комо" (Италия)

20:45. ЛАСК (Австрия) - Ливерпуль (Англия)

23:00. Манчестер Сити (Англия) - ПСЖ (Франция)

23:00. Рома (Италия) – Реал (Испания)

23:00. Астон Вилла (Англия) – Фенербахче (Турция)

23:00. Бетис (Испания) – Порту (Португалия)

23:00. Будё-Глимт (Норвегия) – Боруссия (Дортмунд, Германия)

23:00. Шахтер (Донецк, Украина) – АЕК (Афины, Греция)

23:00. Слован (Братислава, Словакия) – Штутгарт (Германия)