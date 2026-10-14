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    UEFA Çempionlar Liqasında II turun növbəti matçları keçiriləcək

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:16
    UEFA Çempionlar Liqasında II turun növbəti matçları keçiriləcək

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunun növbəti oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, turun ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma baş tutacaq.

    İspaniyanın "Real" klubu "Roma"nın, "Liverpul" LASK-ın, PSJ isə "Mançester Siti"nin qonağı olacaq.

    "Sabah"ın rəqiblərindən "Borussiya" (Dortmund) isə səfərdə "Budyo-Qlimt"in qonağı olacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi, II tur

    14 oktyabr

    20:45. "Feyenoord" (Niderland) – "Komo" (İtaliya)

    20:45. LASK (Avstriya) – "Liverpul" (İngiltərə)

    23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) – PSJ (Fransa)

    23:00. "Roma" (İtaliya) – "Real" (İspaniya)

    23:00. "Aston Villa" (İngiltərə) – "Fənərbağça" (Türkiyə)

    23:00. "Betis" (İspaniya) – "Portu" (Portuqaliya)

    23:00. "Budyo-Qlimt" (Norveç) – "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    23:00. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) – AEK (Afina, Yunanıstan)

    23:00. "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) – "Ştutqart" (Almaniya)

    UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK Liverpul FK Borussiya Dortmund FK Real Madrid FK Roma FK
    Состоятся очередные матчи II тура Лиги чемпионов УЕФА
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