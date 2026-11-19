Beyləqanda avtomobil arxa aşıb, ölən var
Hadisə
- 19 noyabr, 2026
- 09:23
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Beyləqanda avtomobilin arxa aşması nəticəsində sürücü ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Aslanov Arif Məhəmməd oğlu idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobildə idarəetməni itirib.
Nəticədə arxa aşan avtomobilin sürücüsü ölüb, sərnişin 1967-ci il təvəllüdlü Beyləqan rayon sakini Kərimov Həbib Şəmil oğlu isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
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