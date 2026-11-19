В Бейлагане автомобиль упал в канаву, в результате чего погиб человек.

Как сообщает Report, Асланов Ариф Мухаммед оглу на автомобиле марки "ВАЗ-2106" потерял управление, и транспортное средство провалилось в кювет.

В результате водитель погиб, а пассажир автомобиля - житель Бейлаганского района Кяримов Габиб Шамиль оглу (1967 г.р.) - получил различные телесные повреждения.

По факту возбуждено уголовное дело.