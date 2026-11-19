В Бейлагане автомобиль упал в канаву, есть погибший
Происшествия
- 19 ноября, 2026
- 09:38
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Бейлагане автомобиль упал в канаву, в результате чего погиб человек.
Как сообщает Report, Асланов Ариф Мухаммед оглу на автомобиле марки "ВАЗ-2106" потерял управление, и транспортное средство провалилось в кювет.
В результате водитель погиб, а пассажир автомобиля - житель Бейлаганского района Кяримов Габиб Шамиль оглу (1967 г.р.) - получил различные телесные повреждения.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
10:14
В Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатииВнешняя политика
10:13
В Баку впервые установят отдельные светофоры для автобусовИнфраструктура
10:07
Малейка Аббасзаде назначена ректором БГУНаука и образование
09:57
Азербайджанская нефть подешевелаЭнергетика
09:56
Ханкендинский стадион примет первый матч после реконструкцииФутбол
09:55
Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры в ШэньчжэнеДругие страны
09:55
Фото
В SABAH.city обсудили финансирование стартапов в сфере искусственного интеллектаНаука и образование
09:51
Ушаков: Встреча президентов РФ и США прошла хорошоВ регионе
09:42
Цена нефти марки Brent подорожала до $92,14 за баррельЭнергетика