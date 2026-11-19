Bu gün Xankəndi şəhər stadionunda yenidənqurmadan sonra ilk rəsmi oyun keçiriləcək
Futbol
- 19 noyabr, 2026
- 09:21
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu gün Xankəndi şəhər stadionunda yenidənqurmadan sonra ilk rəsmi oyun keçiriləcək.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, sözügedən arenada I Liqanın "Xankəndi" - "Karvan-Yevlax" oyunu baş tutacaq.
VIII turun qarşılaşmasını baş hakim Kamranbəy Rəhimov idarə edəcək.
Yevlax təmsilçisi turnir cədvəlində 13 xalla dördüncü, ev sahibləri isə 6 xalla yeddinci sırada yer alıblar.
Xatırladaq ki, Xankəndi Stadionunun əsaslı yenidənqurmadan sonra açılışı noyabrın 7-də baş tutub. Açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib.
Ханкендинский стадион примет первый матч после реконструкции
Khankandi Stadium to host first match following reconstruction
Son xəbərlər
10:08
Gürcüstanın DTX-nin rəisi Bakıya səfər edibDigər
10:08
Bakıda bir neçə yolda təkmilləşdirmə işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaqHadisə
10:04
Marşal Adaları FIFA-ya üzv olmaq istəyirFutbol
10:03
Elçin Babayev BDU-nun rektoru vəzifəsindən azad edilib, Məleykə Abbaszadə rektor təyin olunubElm və təhsil
10:00
Foto
Səbinə Əliyeva COP31-də Beynəlxalq Dialoq və Əməkdaşlıq Platformasının yaradılmasını təklif edibDigər
10:00
Foto
Video
"Vredestein" də Azərbaycanda "Radius"u seçdi!Biznes
09:58
Tramp və Si Cinpin Şençjendə danışıqlara başlayıblarDigər ölkələr
09:57
Bakıda ilk dəfə avtobuslar üçün ayrıca svetofor quraşdırılacaqİnfrastruktur
09:55
Bakıda Kiberdiplomatiya üzrə II Beynəlxalq Konfrans keçirilirXarici siyasət