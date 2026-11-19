CEV Çelenc Kuboku: "Ordu" Bakıda Norveç klubunu qəbul edəcək
Komanda
- 19 noyabr, 2026
- 09:16
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Kişi voleybolçulardan ibarət "Ordu" komandası CEV Çelenc Kubokunun 1/32 final mərhələsində cavab oyununu bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində Norveçin "Forde VBK" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, komandalar arasında səfərdə baş tutan ilk görüş "Ordu"nun 3:0 (25:11, 25:17, 25:19) hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Son xəbərlər
10:13
Sofiyada Azərbaycan və Bolqarıstan hərbçiləri arasında işçi görüşü keçirilibHərbi
10:08
Gürcüstanın DTX-nin rəisi Bakıya səfər edibDigər
10:08
Bakıda bir neçə yolda təkmilləşdirmə işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaqHadisə
10:04
Marşal Adaları FIFA-ya üzv olmaq istəyirFutbol
10:03
Elçin Babayev BDU-nun rektoru vəzifəsindən azad edilib, Məleykə Abbaszadə rektor təyin olunubElm və təhsil
10:00
Foto
Səbinə Əliyeva COP31-də Beynəlxalq Dialoq və Əməkdaşlıq Platformasının yaradılmasını təklif edibDigər
10:00
Foto
Video
"Vredestein" də Azərbaycanda "Radius"u seçdi!Biznes
09:58
Tramp və Si Cinpin Şençjendə danışıqlara başlayıblarDigər ölkələr
09:57
Bakıda ilk dəfə avtobuslar üçün ayrıca svetofor quraşdırılacaqİnfrastruktur