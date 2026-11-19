Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.11.2026)
Maliyyə
- 19 noyabr, 2026
- 09:07
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
92,08
|
0,13
|
31,23
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
83,06
|
- 0,20
|
25,64
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 728,30
|
- 13,60
|
- 612,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
50 198,17
|
- 561,25
|
2 134,88
|
S&P 500
|
7 323,63
|
- 16,90
|
478,13
|
Nasdaq
|
24 429,88
|
101,50
|
1 187,89
|
Nikkei
|
59 024,28
|
163,85
|
8 684,80
|
Dax
|
25 736,24
|
- 309,13
|
1 245,83
|
FTSE 100
|
10 551,17
|
- 138,70
|
619,79
|
CAC 40 INDEX
|
8 146,83
|
- 69,95
|
- 2,67
|
Shanghai Composite
|
3 587,83
|
3,25
|
- 381,01
|
Bist 100
|
11 477,41
|
- 183,59
|
215,89
|
RTS
|
946,59
|
- 6,98
|
- 167,54
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,0963
|
0,0000
|
- 0,0782
|
USD/GBP
|
1,3132
|
0,0000
|
- 0,0341
|
JPY/USD
|
159,5800
|
0,2300
|
3,1300
|
RUB/USD
|
82,4025
|
0,0100
|
3,6525
|
TRY/USD
|
50,4667
|
0,0200
|
7,5105
|
CNY/USD
|
6,6665
|
0,0000
|
- 0,3225
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (19.11.2026)
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