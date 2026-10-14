Ильхам Алиев обратился к участникам выставки Rebuild Garabagh - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам 6-й Азербайджанской международной выставки "Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха" – Rebuild Garabagh.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия 6-й Азербайджанской международной выставки "Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха" - Rebuild Garabagh, желаю всем участникам мероприятия успехов.

Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, заложила основу нового этапа созидания и развития для Карабаха и Восточного Зангезура. В рамках I Государственной программы по Великому возвращению заново отстраиваются наши города и села, обеспечивается безопасное возвращение соотечественников в родные края. Азербайджан реализует эти работы за счет собственных финансовых возможностей. На сегодняшний день на восстановление и реконструкцию из государственного бюджета выделено 25,5 миллиарда манатов.

Для безопасного осуществления Великого возвращения более 300 тысяч гектаров территории очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в 47 населенных пунктов вернулись свыше 40 тысяч человек. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проживают, получают образование и осуществляют деятельность около 100 тысяч человек.

Транспортная инфраструктура, создаваемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, связывает населенные пункты друг с другом, обеспечивая их интеграцию в единое экономическое пространство страны. К настоящему времени проложены дороги протяженностью около 1500 километров, Муровдагский тоннель длиной 11,7 километра стал примером инженерного решения в рамках строительных работ, проводимых в сложных горных условиях. Сданы в эксплуатацию Физулинский, Зангиланский и Лачинский международные аэропорты. Продолжается строительство железных дорог. Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, являясь важной составной частью Зангезурского коридора, имеет стратегическое значение для расширения международных транспортных и логистических связей Азербайджана.

Для обеспечения функционирования новых населенных пунктов и производственных объектов создается необходимая энергетическая и водная инфраструктура. В регионе построено одно и восстановлены пять водохранилищ, введены в эксплуатацию 13 подстанций и 38 гидроэлектростанций общей мощностью 307 МВт. Одним из основных направлений развития этой инфраструктуры является превращение Карабаха и Восточного Зангезура в "зону зеленой энергии".

Развитие инфраструктуры сопровождается организацией современных социальных услуг в населенных пунктах. В регионе начали функционировать 40 образовательных и 20 медицинских учреждений, а также Карабахский университет в Ханкенди. Расширяется охват государственными, банковскими, почтовыми услугами и услугами связи. Административные центры, построенные и введенные в эксплуатацию в Лачине, Зангилане, Физули и Агдаме, позволяют в едином пространстве оперативно оказывать населению услуги в сфере социального обеспечения, занятости и других областях.

Создание инфраструктуры дополняется восстановлением историко-культурного облика Карабаха и Восточного Зангезура. Восстановление историко-культурных и религиозных памятников, разрушенных и поврежденных во время оккупации, создание современной туристической инфраструктуры служат защите богатого наследия региона, возрождению его культурно-духовной жизни, реализации его туристического потенциала.

Возрождение региона также включает устранение экологических последствий оккупации. В период оккупации было уничтожено 54,3 тысячи гектаров леса, загрязнены земельные и водные ресурсы. На сегодняшний день восстановлено 600 гектаров лесного фонда. Восстановление лесных и водных экосистем, применение строительных решений, устойчивых к воздействию изменения климата, имеет особое значение для долгосрочного развития региона.

Главная цель на следующем, втором этапе реализации Государственной программы Великого возвращения – дальнейшее увеличение частных инвестиций, расширение постоянной занятости и экспортно-ориентированного производства на основе созданных возможностей, а также укрепление позиций Карабаха и Восточного Зангезура в качестве нового центра экономического роста страны. Применяемые в регионе передовые решения в градостроительстве и инженерии формируют опыт, который может быть использован не только в других регионах Азербайджана, но и в международном масштабе.

В этой связи успешное проведение Всемирного форума городов (WUF13) в 2026 году в Баку, организованного Программой по населенным пунктам ООН, послужило представлению на международном уровне достижений нашей страны в градостроительной сфере и укреплению ее позиций в глобальном диалоге.

Выставки Rebuild Garabagh и BakuBuild, проводимые в рамках "Каспийской строительной недели", создают широкие возможности для обмена опытом, презентации новых технологий и налаживания деловых партнерств. Уверен, что эти партнерства найдут отражение и в конкретных проектах, внесут значительный вклад в Великое возвращение и долгосрочное развитие региона.

Желаю работе выставки успехов, всем вам - новых достижений в вашей деятельности".

10:09

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам 6-й Азербайджанской международной выставки "Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха" – Rebuild Garabagh.

Как сообщает Report, обращение главы государства было зачитано на церемонии открытия выставки.