Минобороны: Румыния подняла два истребителя F-16 из-за БПЛА
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 09:43
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Румыния подняла два истребителя F-16 и вертолет IAR-330 Socat из-за трех беспилотников у румыно-украинской границы.
Как передает Report со ссылкой на румынскый телеканал Digi24 со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Утром в среду, 14 октября, радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала движущиеся воздушные цели вблизи села Вылкове на территории Украины, в непосредственной близости от границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии и вертолет IAR-330 Socat были подняты в воздух", - сказано в сообщении.
Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по предупреждению населения уезда Тулча.
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