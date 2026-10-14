Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Минобороны: Румыния подняла два истребителя F-16 из-за БПЛА

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 09:43
    Минобороны: Румыния подняла два истребителя F-16 из-за БПЛА

    Румыния подняла два истребителя F-16 и вертолет IAR-330 Socat из-за трех беспилотников у румыно-украинской границы.

    Как передает Report со ссылкой на румынскый телеканал Digi24 со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    "Утром в среду, 14 октября, радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала движущиеся воздушные цели вблизи села Вылкове на территории Украины, в непосредственной близости от границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии и вертолет IAR-330 Socat были подняты в воздух", - сказано в сообщении.

    Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по предупреждению населения уезда Тулча.

    Российско-украинский конфликт Истребитель F-16 (Fighting Falcon) Румыния
    Rumıniya PUA-lara görə iki F-16 qırıcısını havaya qaldırıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Президент Казахстана прибыл в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    17:03
    Бахчели: Необходимо пресекать любые действия, способные нанести ущерб братству Азербайджана и Турции
    Внешняя политика
    16:45
    Лавров прибыл в Баку для участия на саммите СВМДА - Обновлено
    В регионе
    Лента новостей