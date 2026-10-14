Минобороны: Румыния подняла два истребителя F-16 из-за БПЛА

Румыния подняла два истребителя F-16 и вертолет IAR-330 Socat из-за трех беспилотников у румыно-украинской границы.

Как передает Report со ссылкой на румынскый телеканал Digi24 со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Утром в среду, 14 октября, радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала движущиеся воздушные цели вблизи села Вылкове на территории Украины, в непосредственной близости от границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии и вертолет IAR-330 Socat были подняты в воздух", - сказано в сообщении.

Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по предупреждению населения уезда Тулча.