СМИ: Не менее 12 членов "Хезболлах" убиты при ударах Израиля
Другие страны
- 21 февраля, 2026
- 02:09
По меньшей мере 12 членов движения "Хезболлах" погибли в ходе атаки израильских ВВС на восточные районы Ливана.
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Lebanon 24 со ссылкой на медицинские источники.
По его данным, в больницы доставлены 37 раненых.
Бомбардировкам подверглись штаб вооруженных формирований в городе Райяк и полевой лагерь, расположенный между населенными Ксар-Наба и Баднаиль в долине Бекаа.
По сведениям портала, среди убитых три военных руководителя "Хезболлах" - Али Зейд аль-Мусави, Ибрагим аль-Мусави и Хусейн Яги.
