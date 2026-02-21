СМИ: Не менее 12 членов "Хезболлах" убиты при ударах Израиля

По меньшей мере 12 членов движения "Хезболлах" погибли в ходе атаки израильских ВВС на восточные районы Ливана.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Lebanon 24 со ссылкой на медицинские источники.

По его данным, в больницы доставлены 37 раненых.

Бомбардировкам подверглись штаб вооруженных формирований в городе Райяк и полевой лагерь, расположенный между населенными Ксар-Наба и Баднаиль в долине Бекаа.

По сведениям портала, среди убитых три военных руководителя "Хезболлах" - Али Зейд аль-Мусави, Ибрагим аль-Мусави и Хусейн Яги.