Ли Цзюньхуа: Азербайджан внес значительный вклад в развитие госуслуг
- 05 ноября, 2026
- 10:28
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Азербайджан внес значительный вклад в развитие государственных услуг и укрепление потенциала государственного управления в развивающихся странах.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа на Саммите ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему" в Баку.
"Модель ASAN xidmət является одним из ключевых примеров инновационных преобразований в сфере государственного управления", - отметил он.
Замгенсека добавил, что благодаря приоритетному вниманию к качеству, доступности и инновациям эта модель изменила подход к взаимодействию государственных органов с гражданами, укреплению доверия и удовлетворению их потребностей.
Ли Цзюньхуа отметил, что международное сообщество признало успешность модели ASAN xidmət, в том числе присудив ей награды ООН в области государственного управления.
Он также выразил признательность Азербайджану за постоянную поддержку инициатив, направленных на укрепление потенциала государственного управления в развивающихся странах и совершенствование предоставления государственных услуг.