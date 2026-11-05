Ли Цзюньхуа: Азербайджан внес значительный вклад в развитие госуслуг

Азербайджан внес значительный вклад в развитие государственных услуг и укрепление потенциала государственного управления в развивающихся странах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа на Саммите ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему" в Баку.

"Модель ASAN xidmət является одним из ключевых примеров инновационных преобразований в сфере государственного управления", - отметил он.

Замгенсека добавил, что благодаря приоритетному вниманию к качеству, доступности и инновациям эта модель изменила подход к взаимодействию государственных органов с гражданами, укреплению доверия и удовлетворению их потребностей.

Ли Цзюньхуа отметил, что международное сообщество признало успешность модели ASAN xidmət, в том числе присудив ей награды ООН в области государственного управления.

Он также выразил признательность Азербайджану за постоянную поддержку инициатив, направленных на укрепление потенциала государственного управления в развивающихся странах и совершенствование предоставления государственных услуг.