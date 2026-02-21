KİV: İsrailin hücumlarında "Hizbullah"ın azı 12 üzvü öldürülüb
Digər ölkələr
- 21 fevral, 2026
- 02:14
İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) Livanın şərq rayonlarına hücumu nəticəsində "Hizbullah" hərəkatının azı 12 üzvü həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lebanon 24" portalı tibbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, xəstəxanalara 37 yaralı çatdırılıb.
Bombardmanlara silahlı birləşmələr qərargahı və səhra düşərgəsi məruz qalıb.
Portalın məlumatına görə, həlak olanlar arasında "Hizbullah"ın üç hərbi rəhbəri - Əli Zeyd əl-Musavi, İbrahim əl-Musavi və Hüseyn Yaği də var.
Son xəbərlər
03:13
KİV: Rusiyada "İsgəndər" raketinin istehsal edildiyi zavoda PUA hücumu olubDigər ölkələr
02:42
ABŞ Serbiyanın NIS şirkətinin lisenziyasının müddətini martın 20-nə kimi uzadıbDigər ölkələr
02:14
KİV: İsrailin hücumlarında "Hizbullah"ın azı 12 üzvü öldürülübDigər ölkələr
01:45
Qızıl yenidən bahalaşırMaliyyə
01:27
Almaniyada təxminən 30 min iş yerinin ixtisarı gözlənilirDigər ölkələr
00:56
Pentaqon İranla gərginlik fonunda yüzlərlə hərbçini Qətər və Bəhreyndən çıxarıbDigər ölkələr
00:25
Zelenski: ABŞ və Rusiya müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı eyni mövqedədirDigər ölkələr
23:59
KİV: Ukrayna Donbasla bağlı son təklifi rədd edib, danışıqlar dalana dirənibDigər ölkələr
23:44
Video