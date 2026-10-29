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    Energetika Nazirliyi və SOCAR "Energy & AI" hakatonu təşkil edir

    Energetika
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:48
    Energetika Nazirliyi və SOCAR Energy & AI hakatonu təşkil edir

    Energetika Nazirliyinin həyata keçirdiyi "Söndür və qazan!" enerji səmərəliliyi kampaniyası çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) birgə tərəfdaşlığı ilə ali təhsil müəssisələrinin tələbələri arasında "Energy & AI" hakatonu keçiriləcək.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, dekabrın 11-də Bakı Ali Neft Məktəbində təşkil olunacaq hakatonun əsas məqsədi tələbələrin innovativ və texnoloji potensialını enerji səmərəliliyi sahəsində mövcud praktiki problemlərin həllinə yönəltmək, süni intellekt və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə innovativ və praktikada istifadə oluna bilən həllərin hazırlanmasını təşviq etməkdir.

    Hakaton çərçivəsində iştirakçılara real enerji istehlakına dair məlumatlar təqdim olunacaq. İştirakçı komandalar həmin məlumatları təhlil edərək səmərəsiz enerji istehlakı hallarını aşkar etməli, onların mümkün səbəblərini müəyyənləşdirməli və enerji itkilərinin azaldılmasına yönəlmiş süni intellekt əsaslı rəqəmsal həllər və ya işlək prototiplər hazırlamalıdırlar.

    Yarışda energetika, mühəndislik, informasiya texnologiyaları, kompüter elmləri, süni intellekt, data analitikası, iqtisadiyyat və digər əlaqəli ixtisaslar üzrə təhsil alan III və IV kurs bakalavriat, magistratura və doktorantura tələbələri iştirak edə bilərlər. Komandalar minimum 3, maksimum 5 nəfərdən ibarət olmalıdır. Hər bir komandadan qeydiyyat formasını doldurmaq tələb olunur.

    Ümumi mükafat fondu 10 500 manat təşkil edən hakatonda birinci yerin qalibi olan komandaya 5 000 manat, ikinci yerin sahibinə 3 500 manat, üçüncü yeri tutan komandaya isə 2 000 manat pul mükafatı təqdim olunacaq.

    Hakatonda iştirak etmək istəyən tələbələr 15 noyabr 2026-cı il tarixinədək qeydiyyat forması (https://forms.gle/rMqByepc8iRQiFGCA) vasitəsilə müraciət edə bilərlər.

    Yarışla bağlı əlavə məlumat almaq üçün Nazirliyin rəsmi veb səhifəsinə (https://minenergy.gov.az/az/enerji-semereliliyi/enerji-ve-suni-intellekt-hakatonu) və ya energyhackathon@minenergy.gov.az elektron poçt ünvanına müraciət etmək mümkündür.

    Azərbaycan Energetika Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Energy & AI Hakaton
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    44 filmi

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